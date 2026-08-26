Pescadores de la Amazonía piden al Estado brasileño protección para un paisaje amenazado

La solicitud para proteger el conocido como Pedregal de Lourenço fue enviada al Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), que admite la posibilidad de catalogar lugares por su valor paisajístico y etnográfico, además de arqueológico e histórico.

La asociación que presentó el pedido defendió en el documento que el lugar se enfrenta a una "amenaza inminente" y a "daños irreversibles", con obvias repercusiones sobre las comunidades circundantes, por lo que solicitó al IPHAN que evalúe el caso de forma urgente.

"El modo de vida de las comunidades, tanto en términos simbólicos como de su subsistencia, está estrechamente ligado al pedregal", reza el texto.

El Gobierno brasileño planea dinamitar parte del lugar para permitir la navegación de embarcaciones que transportan productos agrícolas desde el centro de país a los puertos del océano Atlántico.

Las autoridades calculan que se podrán enviar río abajo 20 millones de toneladas de productos agrícolas al año, el equivalente a 500.000 camiones, con un ahorro del 30 % frente al transporte terrestre

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Sin embargo, las comunidades de pescadores temen que la desaparición del pedregal, que se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros, afecte a las poblaciones de peces que tienen allí sus criaderos.

La Fiscalía también ha pedido la paralización de la obra, al considerar que no se realizó una consulta previa a los pueblos tradicionales de la zona, como exige el derecho internacional.