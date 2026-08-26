Petróleo de Texas baja un 2,1 %, hasta 80 dólares, ante optimismo por nueva ruta en Ormuz

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,73 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo cayó este miércoles por tercer día consecutivo después de que Irán y Omán anunciaran que trabajan en un marco para crear una nueva ruta marítima por el estrecho de Ormuz.

Ambos países también se comprometieron a desminar la ruta, aunque Teherán sostiene, en contra de lo afirmado por el presidente Donald Trump, que los trabajos aún no han terminado.

"La afirmación de Estados Unidos sobre el desminado del estrecho de Ormuz es una estrategia propagandística", aseguró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche.

Garibabadi defendió también que el paso no se abrirá hasta que Washington no cumpla sus compromisos.

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Por otro lado, los inversores recibieron positivamente el anuncio de la operación 'Paria Económico' para "cortar todas las opciones económicas de Irán", dado que no ha provocado ningún repunte del precio del petróleo.

Los analistas consideran que las sanciones elevan más las posibilidades de alcanzar una resolución que las de provocar una nueva disrupción física del suministro, lo que explica, en parte, las bajadas de ayer y de hoy.

Algunos apuntan a que el WTI no ha reaccionado al alza porque "las amenazas de Trump de la semana pasada ya habían adelantado muchos de los detalles" del plan de sanciones.