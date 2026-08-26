Productores mexicanos denuncian ingreso irregular de papa estadounidense en Sinaloa

La organización detalló en un comunicado que el producto, de la marca Gold Emblem HT, variedad Russet y originario de Idaho, Estados Unidos, fue localizado el 28 de julio a la orilla de las vías del dren y en parcelas colindantes con el Ejido 20 de Noviembre Viejo y la colonia Rosendo G. Castro, en el norte del estado de Sinaloa.

El hallazgo fue reportado por la Asociación de Productores de Papa de Los Mochis (APPLM), tras lo cual Conpapa presentó una denuncia ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al que entregó la ubicación, fotografías y la información disponible.

Según la Confederación, Senasica instruyó a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte aplicar el protocolo de contención correspondiente ante el riesgo derivado de la presencia de tubérculo extranjero en suelo mexicano.

Conpapa aseguró que dejó constancia notarial de la recolección y eliminación del material y que dio seguimiento al procedimiento para que puedan iniciarse las denuncias legales ante las instancias competentes.

La agrupación sostuvo que episodios como el de Ahome muestran un riesgo que, según su versión, se repite en distintos puntos del país y puede afectar la sanidad vegetal, la bioseguridad y el patrimonio fitosanitario de las zonas productoras de papa.

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Su presidente, Gildardo González, afirmó que la respuesta de Senasica fue “inmediata y efectiva” una vez que recibió la información, pero consideró necesario fortalecer de manera permanente a la dependencia.

Conpapa pidió al Gobierno mexicano aumentar el presupuesto, el personal y la infraestructura de vigilancia del regulador fitosanitario y de las juntas locales de sanidad vegetal, además de reforzar la supervisión en vías férreas, cruces fronterizos y zonas agrícolas colindantes.

La Confederación también sostuvo que la vigilancia debe pasar de un esquema reactivo, activado tras denuncias de la industria, a uno preventivo capaz de detectar estos casos antes de que el material llegue a áreas de cultivo y genere afectaciones sanitarias.