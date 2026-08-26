Puerto Rico recibirá 124,7 millones de dólares de Meta, tras acuerdo por adicción a redes

"Este es un hito judicial para Puerto Rico. Nuestra demanda alegó que aproximadamente el 76 % de los niños y niñas de Puerto Rico usan Instagram y que más de dos millones de residentes utilizan una plataforma de Meta. Hoy garantizamos 124,7 millones para atender esos daños y, más importante aún, cambios concretos y auditados en cómo Instagram y Facebook tratan a nuestros menores", enfatizó Gómez -en un comunicado-.

De acuerdo con el documento, difundido por las autoridades, Puerto Rico recibirá 124,7 millones de dólares, en diez cuotas, con la posibilidad de recibir 53,7 millones adicionales, condicionados a que TikTok, YouTube y Snap adopten protecciones equivalentes.

Así mismo, el pacto obliga al gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg a implementar nuevas medidas de protección para usuarios menores de edad con pausas durante su utilización, control de uso nocturno, límite de tiempo de quince minutos de uso continuo y de entre sesenta y noventa minutos de uso acumulado y verificación de edad.

Al menos la mitad de los fondos se destinará a remediar los daños causados a la niñez y la juventud puertorriqueña, en coordinación con el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Educación.

Este acuerdo llega tras la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 19 de diciembre de 2024, que denunció que Meta diseñó Instagram y Facebook para generar adicción en los menores de edad y daños a la salud mental que sus plataformas causan a los jóvenes.

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"Si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico, aun cuando sea en detrimento de la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios", añadió la titular de Justicia.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó que someterá la sentencia por consentimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en los próximos días y el acuerdo, negociado por una coalición de más de cuarenta jurisdicciones lideradas por los procuradores generales de Colorado y Tennessee.

Este consenso con Meta se produce después de que la empresa acordara durante la jornada pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.