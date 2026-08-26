RSF y más de 40 medios a Sheinbaum: ¿Cuántos tendremos que morir para que el Estado actúe?

"¿Cuántos de nosotros tendremos que morir todavía para que el Estado mexicano actúe?", plantea RSF junto a los medios participantes.

En una iniciativa conjunta, medios nacionales y locales de distintas regiones de México publicaron hoy simultáneamente un mensaje de alerta acompañado de una lista de periodistas asesinados durante el mandato del actual Gobierno.

Según RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024. Durante los primeros siete meses de 2026, los nombres incluidos en la lista corresponden a una media de aproximadamente un periodista asesinado al mes.

La organización señala que los asesinatos, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, permanecen en su mayoría impunes y reclama una respuesta coordinada de las autoridades federales, estatales y locales, así como de las fiscalías y del poder judicial.

"México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados", afirmó el director de la oficina de RSF para América Latina, Artur Romeu, para quien cada asesinato afecta no solo a las víctimas y a sus familias, sino también al derecho a recibir información.

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RSF sostiene que las amenazas y asesinatos de periodistas generan miedo y autocensura, debilitan especialmente al periodismo local y pueden dejar a comunidades enteras sin información sobre asuntos de interés público.

Sheinbaum, que asumió la presidencia en octubre de 2024, había anunciado al comienzo de su mandato compromisos para reforzar la protección de los periodistas y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la profesión.

Ante la continuación de la violencia, RSF pide al Gobierno mexicano que ponga en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones.

La organización también reclama identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación y evitar que se repitan.