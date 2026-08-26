Rusia acusa a Occidente de chantajear Armenia para evitar gestión rusa de red ferroviaria

"Dado que la cuestión de transferir la concesión a otras partes no se había planteado antes, es muy probable que los dirigentes armenios estén siendo víctimas de un chantaje", señaló una fuente diplomática a la agencia TASS.

Agregó que Occidente exige a Armenia eliminar 'el factor ruso' de su sector de transporte a cambio de "inversiones multimillonarias" y acceso a proyectos económicos "inciertos".

Según Moscú, esa política va en línea con los planes de las "capitales europeas para expulsar a Rusia del Cáucaso Sur".

Rusia advirtió en el pasado del colapso de la red ferroviaria de Armenia si su Gobierno le quita la gestión a la empresa estatal rusa.

Según las autoridades rusas, Moscú invirtió a través de Ferrocarriles del Cáucaso Sur -una filial de la estatal Ferrocarriles de Rusia (RZhD)- unos 30.000 millones de rublos (cerca de 391 millones de dólares) en los ferrocarriles de Armenia.

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El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, planteó en el pasado la posibilidad de transferir la gestión de la red ferroviaria armenia a un país amistoso tanto a Rusia como a Armenia como, por ejemplo, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos o Catar.

El acuerdo entre Rusia y Armenia fue firmado en 2008 y expira en 2038.

En otro comunicado de Exteriores ruso se indica que antes de hacer declaraciones públicas, Armenia debería de tratar de solucionar las cuestiones existentes con Rusia "de manera profesional" en la mesa de negociaciones si existe el deseo, como dice Ereván, de encontrar una "solución amistosa" al problema.

El líder armenio dijo esta semana que tiene mucho respeto por los intereses de Rusia pero "sería ilógico priorizar los intereses de otro país" sobre los de Armenia.

Según Pashinián, Ereván pierde ahora oportunidades de integrarse en las redes ferroviarias internacionales debido a la gestión de sus ferrocarriles por parte de Rusia. Por eso sugirió la posibilidad de que Rusia venda los derechos de concesión por 400 millones de dólares.

"Estamos dialogando abiertamente con Rusia, sin ocultar nada, y queremos llegar a un entendimiento sobre el tema ferroviario. En mi opinión, hoy existe la oportunidad de vender estos derechos de concesión por aproximadamente 400 millones de dólares. Creo que es una buena oportunidad", aseguró.

Anteriormente, Pashinián afirmó que la construcción del corredor de transporte por el sur de Armenia, conocido como 'Ruta de Trump' se topa con obstáculos debido a la gestión de los ferrocarriles locales por parte de Rusia.

A la vez, el primer ministro insistió en que no quiere rescindir el contrato y espera llegar a un acuerdo amistoso con Moscú, que ha impuesto en los últimos meses sanciones contra muchos productos armenios debido al acercamiento del país a la Unión Europea.

Desde Rusia, por su parte advirtieron de que el incumplimiento del contrato podría implicar el reembolso de la inversión rusa en la red ferroviaria armenia.