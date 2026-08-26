Rusia arresta en ausencia a periodista alemán que preguntó a Zelenski cómo matar más rusos

La orden fue dictada por el Tribunal de distrito Basmanni de la capital rusa en base a una causa penal incoada por 'incitación al odio' en contra del periodista alemán el pasado 15 de agosto, según informó la agencia rusa TASS desde la sala de lo penal.

El pasado 8 de agosto, durante una rueda de prensa de Zelenski y su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, el periodista de FAZ hizo la controvertida pregunta de qué podían hacer los europeos para ayudar a Kiev "a matar más militares rusos".

Las autoridades rusas reaccionaron de inmediato a esta pregunta, en particular la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien calificó la pregunta de "inadmisible y criminal".

La Embajada de Rusia en Alemania declaró que las palabras de Martens eran "repugnantes".

Habitualmente, en relación con individuos residentes en el extranjero, los tribunales rusos abren, primero, una causa penal; después le arrestan en ausencia y, seguidamente, le imponen una condena.