Senador mexicano señalado por EE.UU. renuncia al grupo parlamentario oficialista

Inzunza es uno de los diez funcionarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por presuntamente facilitar operaciones del Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados por el Gobierno estadounidense figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, pese a anunciar su retorno al cargo, volvió a solicitar una licencia para afrontar las denuncias.

"He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente", indicó Inzunza, en una carta dirigida al líder oficialista en el Senado, Ignacio Mier.

No obstante, el senador, quien fuera secretario general de Gobierno de Sinaloa (2021-2024), no precisó si mantendrá su militancia en Morena.

En la misiva, Inzunza afirmó que la determinación responde a una "estricta convicción personal" con la que busca evitar que las acusaciones en su contra sean usadas por "la derecha conservadora ni (por) nadie" para cuestionar al movimiento oficialista.

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El senador rechazó los señalamientos de EE.UU y los calificó como "una feroz campaña de calumnias y diatribas" y "un instrumento de lawfare (guerra jurídica), con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento", al tiempo que reprochó que no se han presentado pruebas en su contra.

Además, sugirió que las acusaciones estarían relacionadas con sus denuncias previas desde el Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, en supuesto contubernio con autoridades estatales, incluida la gobernadora opositora María Eugenia Campos.

En ese sentido, el parlamentario planteó que él no sería el objetivo final de lo que llamó una "embestida", sino otra figura a la que describió como alguien con "el mayor liderazgo moral y político de la nación", aunque no precisó a quién se refería.

El anuncio ocurre apenas un día después de que Graciela Domínguez Nava fuera designada gobernadora interina de Sinaloa, tras la segunda licencia solicitada por Rocha Moya, después de que el mandatario retomara de manera sorpresiva sus funciones el pasado viernes luego de más de tres meses apartado del puesto.

El inesperado regreso de Rocha Moya al frente de Sinaloa, fue criticado por la presidenta mexicana Caudia Sheinbaum, así como por la dirigencia de Morena y los otros 23 gobernadores del oficialismo.

A finales de abril, Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su gobierno fueron señalados por el Departamento de Estado estadounidense por su presunta implicación en una "conspiración" con la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.