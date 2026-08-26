Seúl revisa una decena de casos de desapariciones tras escándalo policial, según medios

La situación salió a la luz al detectarse irregularidades en la gestión del caso de Jang Mi-ran, una mujer de 37 años, cuya desaparición fue denunciada en mayo.

El policía cerró el caso tras afirmar que la pareja de Jang, el denunciante de la desaparición, había contactado con ella y había comprobado que estaba a salvo, informó la agencia local de noticias Yonhap, pese a que no existen registros de esa comunicación.

Jang fue hallada muerta el domingo, 104 días después de desaparecer. Un hombre sexagenario, cuyo caso no guardaba relación con el de la mujer pero que también fue cerrado irregularmente por el mismo agente, apareció muerto dos días antes.

El agente gestionó 298 denuncias de desaparición desde marzo de 2025 hasta ser suspendido de sus funciones el pasado 11 de agosto, dijo la agencia.

Las autoridades ahora sospechan de alrededor de diez casos adicionales, según informó Yonhap citando fuentes de la investigación, aunque la Policía mantiene oficialmente que la revisión continúa y que aún no se han confirmado nuevos casos sospechosos.

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El escándalo ha impulsado además una revisión nacional de los expedientes de desapariciones tramitados desde enero de 2024, que la Policía Nacional prevé completar antes de noviembre para comprobar si fueron cerrados correctamente y revisar aquellos que presenten irregularidades.

El presidente, Lee Jae Myung, también pidió este martes en una reunión del Gabinete estudiar la creación de un órgano encargado de impulsar una reforma de la Policía.

Corea del Sur recibe unas 70.000 denuncias anuales por desapariciones de adultos, aunque la gran mayoría se resuelve rápidamente al localizarse a la persona o regresar esta por su cuenta, informó la cadena local YTN.