Sheinbaum no prevé reunirse con expresidente colombiano Petro durante su visita a México

"No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Petro viajará a Ciudad de México entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre para participar en un evento académico, en el que será su primer desplazamiento al exterior desde que dejó la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.

El exmandatario informó del viaje en una carta dirigida al presidente del Senado colombiano, Honorio Henríquez, aunque no precisó en qué evento académico participará durante su estancia en la capital mexicana.

La visita se produce después de que el Senado de Colombia autorizara el pasado 12 de agosto a Petro a salir del país durante el año siguiente a la conclusión de su mandato, como establece la Constitución colombiana para los expresidentes.

La resolución obliga al exgobernante a informar previamente sobre el lugar y las fechas de cada uno de sus desplazamientos internacionales.

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Petro había solicitado el permiso para atender durante el próximo año compromisos en el exterior "de carácter personal, social, político y académico".

El exmandatario mantuvo durante su Presidencia una estrecha relación política con México y con Sheinbaum, con quien compartió posiciones en asuntos regionales y defendió una mayor integración latinoamericana.

En contraste, Sheinbaum confirmó este miércoles que sí se reunirá con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien se encuentra de visita en México mientras promueve su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas.

"Sí, sí, la voy a ver, nada más todavía no tengo el día y la hora", aseguró la gobernante mexicana.

México y Brasil mantienen su respaldo a Bachelet después de que el Gobierno chileno del presidente José Antonio Kast retirara en marzo el apoyo a su candidatura.

La exmandataria chilena, quien también fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, busca suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de la ONU concluye a finales de este año.

Sheinbaum defendió el martes la candidatura de Bachelet pese a que quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad, al considerar que representa una visión de "construcción de la paz", defensa de los derechos humanos y fortalecimiento del multilateralismo.