Siete candidatos al Elíseo confrontan sus propuestas económicas en Roland Garros

Durante dos horas, la ultraderechista Marine Le Pen; el izquierdista Jean-Luc Mélenchon; los ex primeros ministros de Emmanuel Macron, Édouard Philippe y Gabriel Attal; el socialdemócrata Raphaël Glucksmann; el derechista Bruno Retailleau y la ecologista Marine Tondelier serán interrogados por cinco empresarios sobre cuestiones como el apoyo a las empresas, los costes laborales, los impuestos, las herencias, la deuda pública y las pensiones.

El debate tendrá lugar en la pista central del prestigioso estadio de tierra batida del tenis mundial y a ocho meses de las elecciones presidenciales, en un momento en que el poder adquisitivo se mantiene como una de las principales preocupaciones de los franceses.

Una encuesta del instituto demoscópico Toluna-Harris Interactive para los medios M6 y RTL sitúa el poder adquisitivo como una de las prioridades para el 52 % de los votantes, por delante de la sanidad (42 %), la inmigración (39 %) y las pensiones, los impuestos y la seguridad (31 % cada uno).

Las pensiones constituyen uno de los asuntos más delicados, ya que tras la suspensión en la primavera de 2026 de la reforma impulsada durante el mandato de Élisabeth Borne, el debate sobre el futuro del sistema ha quedado aplazado hasta después de las elecciones presidenciales.

El Consejo de Orientación de las Pensiones (COR) prevé ahora que el déficit del sistema alcance el 2,4 % del PIB en 2070, frente al 1,4 % estimado anteriormente, debido principalmente a unas perspectivas demográficas menos favorables.

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Los candidatos deberán precisar sus posiciones sobre la financiación de las pensiones, mientras el Gobierno estudia posibles medidas para contener el gasto en el presupuesto de 2027.

La deuda pública será otro de los principales asuntos económicos de la campaña. Alcanzó los 3,536 billones de euros a finales de marzo, equivalentes al 117,5 % del PIB.

El endeudamiento ya ha provocado enfrentamientos entre los candidatos. Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, ha propuesto cancelar la parte de la deuda francesa en manos del Banco de Francia, una iniciativa que ha recibido críticas de sus adversarios y de varios economistas. El ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró esta semana que hacerlo equivaldría a un "gigantesco corte de mangas" a los miembros de la zona euro.

En materia fiscal y de poder adquisitivo, las diferencias entre izquierda y derecha también son marcadas. Mélenchon propone aumentar el salario mínimo y congelar los precios de determinados productos esenciales, mientras que el eurodiputado Glucksmann defiende una mayor redistribución mediante impuestos sobre las rentas más altas y las grandes herencias.

En el centro y la derecha, Philippe, Attal y Retailleau priorizan, con distintos enfoques, la reducción de los costes laborales como vía para mejorar la remuneración del trabajo.

Marine Le Pen, favorita en las encuestas, apuesta por medidas destinadas a aumentar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, entre ellas una reducción del IVA sobre la energía.

El debate sobre las cuentas públicas se desarrollará además en un contexto de fragmentación política y sin una mayoría parlamentaria estable, lo que podría complicar la aprobación del presupuesto de 2027.

A medida que se acerquen las elecciones, los candidatos tendrán que conciliar sus propuestas para aumentar el poder adquisitivo y proteger a los hogares con la presión para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda, según los analistas.