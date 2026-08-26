'Solo asesinatos en el edificio', esta vez en Londres, llegará a Disney+ el 8 de diciembre

Por primera vez el trío protagonista -Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez)- abandonan su adorado edificio, The Arconia, para trasladar la acción a Londres, donde se desarrollará la temporada.

Aunque en la cuarta temporada los protagonistas viajaron a Los Ángeles, esta será la primera vez que toda la trama se desarrolle en un lugar diferente a Nueva York.

"Tras resolver un nuevo caso y llevar una vez más al culpable ante la justicia, Charles, Oliver y Mabel se enfrentan a la investigación más complicada de sus vidas cuando la próxima víctima, Cinda Canning, aparece en su puerta para pedirles que viajen a Londres y encuentren a su asesino", destaca el comunicado de Disney+.

Por eso en esta temporada aparecerán personajes "excéntricamente británicos".

Junto a Martin, Short y Gomez, vuelve Meryl Streep, que interpreta desde la tercera temporada a Loretta Durking, la novia y luego esposa de Oliver.

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Además, en esta temporada participan Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman o Geri Halliwell.

Creada por Steve Martin y John Hoffman, que también son los guionistas de la serie, 'Solo asesinatos en el edificio' ha ganado siete premios Emmy en las más de 60 nominaciones que acumula en sus cinco primeras temporadas.

Por la serie han pasado intérpretes tan populares como Paul Rudd, Renée Zelwegger, Shirley MacLaine, Cara Delevingne, Matthew Broderick, Jesse Williams, Nathan Lane, Tina Fey (que vuelve esta temporada), Eva Longoria, Zach Galifianakis, Jane Lynch, el presentador Jimmy Fallon, el cantante Sting o el extenista John McEnroe.