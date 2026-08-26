Taylor Swift: "Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni bueno"

"Pero por la generosidad con la que pasó su tiempo en este mundo y por las innumerables vidas que transformó para mejor, su legado será eterno", agregó la cantante, que aseguró que Parton fue "un modelo a seguir".

"De alguna manera, lograba transmitirnos sus lecciones sobre el mundo con dulzura y honestidad, a la vez que, a menudo, con un toque de humor", dijo Swift, quien aseguró que la cantante de 'Jolene' "consiguió crear un halo de misterio y fantasía en ciertos aspectos de su vida, pero con total transparencia en lo que realmente importaba".

Para Swift, "era la personificación de la gracia y la fortaleza, todo en una persona deslumbrante. Tenía un corazón bondadoso ante las dificultades ajenas y una fortaleza inquebrantable para defender su propia valía como artista".

"Junto con sus demás fans, estoy muy agradecida por todo. Por las melodías y letras que escribió y que ablandaron hasta los corazones más fríos. Por los millones de libros que regaló a niños de todo el mundo para que pudieran enamorarse de las historias como ella lo hizo. Por las hazañas que realizó para que niñas como yo pudiéramos crecer soñando con formar parte del circo. Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino", agregó.

En la víspera de su boda el pasado mes de julio, Swift y Travis Kelce anunciaron donaciones por valor de 26 millones a diferentes organizaciones, de los que 2 millones se destinaron a la 'Biblioteca de la Imaginación' de Dolly Parton, que no tardó en reaccionar.

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"Taylor y Travis, soy Dolly. Me acaban de informar de que habéis hecho una donación de 2 millones de dólares a mi Biblioteca de la Imaginación. Gracias, gracias, gracias (...) Es evidente que habéis hecho de las donaciones una parte fundamental de vuestras vidas. Así que, cuando tengáis a vuestro primer hijo, ¿me lo puedo quedar yo?", preguntó divertida en un vídeo publicado en sus redes sociales.