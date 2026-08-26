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26 de agosto de 2026 a la - 06:50

Trece distritos de Portugal en aviso amarillo por lluvias o tormentas eléctricas

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Lisboa, 26 ago (EFE).- Trece distritos en el territorio peninsular de Portugal se encuentran este miércoles en aviso amarillo (el menor de un total de tres) por lluvias o tormentas eléctricas, en una jornada en la que se espera un "pequeño descenso de la temperatura, en especial de la máxima", informó el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Por EFE

La entidad precisó en su web que se trata de los distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Oporto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa y Setúbal.

Para este miércoles se esperan periodos de lluvias o aguaceros "a veces fuertes" en las regiones Norte y Centro del territorio peninsular portugués, con viento "fuerte" en la costa occidental y en las zonas más elevadas y un oleaje marítimo de hasta 2 metros.

Entre las capitales de distrito, las máximas rondarán entre los 19ºC y 26ºC, mientras que las mínimas irán de los 12ºC a los 17ºC.

En el caso de Lisboa, donde las temperaturas irán hoy de los 17ºC a los 24ºC, está previsto "en general un cielo muy nublado", que irá dispersándose a lo largo de la tarde, con periodos de lluvia que podrán ser "a veces fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas eléctricas".