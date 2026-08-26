Trece distritos de Portugal en aviso amarillo por lluvias o tormentas eléctricas

La entidad precisó en su web que se trata de los distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Oporto, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa y Setúbal.

Para este miércoles se esperan periodos de lluvias o aguaceros "a veces fuertes" en las regiones Norte y Centro del territorio peninsular portugués, con viento "fuerte" en la costa occidental y en las zonas más elevadas y un oleaje marítimo de hasta 2 metros.

Entre las capitales de distrito, las máximas rondarán entre los 19ºC y 26ºC, mientras que las mínimas irán de los 12ºC a los 17ºC.

En el caso de Lisboa, donde las temperaturas irán hoy de los 17ºC a los 24ºC, está previsto "en general un cielo muy nublado", que irá dispersándose a lo largo de la tarde, con periodos de lluvia que podrán ser "a veces fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas eléctricas".