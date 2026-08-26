Tribunal de Ecuador anunciará este viernes su decisión en caso contra expresidente Moreno

Además de Moreno, también están procesadas en esta causa su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno, y otras 17 personas, entre las que está el exembajador de China Cai Runguo.

El pasado 8 de julio, la Fiscalía pidió una condena de seis años y seis meses de prisión para 20 imputados, y retiró la acusación formulada en contra de otra de las procesadas como cómplices.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

Sin embargo, el abogado de Moreno, David Meza, ha asegurado que no tuvo participación activa en ninguna parte del proceso de contratación.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pidió que se los inhabilite para ejercer cargo público o tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

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También solicitó que pidan disculpas públicas y que se instale una "cita anticorrupción" en el complejo hidroeléctrico.

Meza pidió este miércoles al tribunal que cambie a otro día la reinstalación de la audiencia en la que se conocerá la sentencia, ya que estará viajando a Alemania para un compromiso académico adquirido con anterioridad.

No obstante, el tribunal negó su solicitud y le dijo que se podía conectar virtualmente, aunque el defensor estará en medio de su vuelo; y que también estará presente la Defensoría Pública ante cualquier ausencia.

El expresidente Correa, quien también ha sido condenado por corrupción y está enfrentado con Moreno, dijo este miércoles que lo más probable es que le den "prisión domiciliaria" y que "después de dos años ya saldrá en libertad", aunque, agregó, "al menos la historia sabrá que Moreno es un CORRUPTO".