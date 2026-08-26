Ucrania se plantea reducir el rango de edad de movilización pese a su déficit de personal

Este debate recurrente -que se desarrolla mientras continúan los episodios de violencia y tensión entre reclutadores y civiles que rechazan la movilización forzosa- ganó protagonismo después de que el secretario del Comité de Defensa del Parlamento, el diputado Román Kostenko, anunciara medidas "radicales" en el reclutamiento que incluyen cambios en las edades límite de la población movilizable.

Sus palabras hicieron pensar a muchos que el Ejército y la administración del presidente Volodímir Zelenski se disponían a rebajar la edad mínima a partir de la que los varones ucranianos pueden ser enviados al Ejército contra su voluntad, que actualmente está en 25 años.

El propio Kostenko salió poco después a aclarar que los cambios no incluirían una medida por su impopularidad entre la opinión pública y las consecuencias demográficas que tendría para un país que pierde población activa a un ritmo dramático debido a la guerra.

Según dijo el lunes el diputado, el Estado Mayor ucraniano estudia cambiar los límites de edad para la movilización, pero no por abajo, sino por arriba, con una reducción de la edad máxima, que está ahora en 60 años, y bajarla a 50 o a 55 años.

A diferencia de lo que ocurrió con el rumor de que se iba a llamar a filas a al menos una parte de los ucranianos adultos de menos de 25 años, la información de los planes para eximir del reclutamiento obligatorio a los adultos de más edad dentro de la franja de movilizables ha sido recibida positivamente en Ucrania.

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"Si se trata de bajar la edad de movilización de 25 a, por ejemplo 21 o a cualquier otra edad, estoy totalmente en contra. Si hablamos de bajar la edad máxima, totalmente a favor, porque 60 años es demasiado para participar activamente en una guerra", dijo a EFE el diputado opositor del partido de centro-derecha Solidaridad Europea Oleksí Goncharenko, que tiene registrado en el Parlamento un proyecto de ley en este sentido.

En el debate ha entrado también, aunque desde una perspectiva distinta, el general en la reserva estadounidense Keith Kellogg, que fue durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump su emisario para Ucrania y la voz más decididamente pro Kiev de la administración republicana.

"¿Que si creo que las mujeres deben ser movilizadas para el ejército? Mi respuesta es que sí, porque pueden combatir igual que los hombres", dijo en una entrevista el lunes Kellogg, que se encontraba en Ucrania y se había reunido con Zelenski.

La sugerencia de Kellogg ha sido rechazada de plano por numerosas voces con autoridad en Ucrania.

"La movilización de las mujeres en Ucrania no se está llevando a cabo y tampoco se prepara ni se considera", se lee en un nota publicada por la dirección del Parlamento ucraniano en la que se condena de forma implícita la "especulación pública" de Kellogg.

Danilo Getmantsev, del partido de Zelenski, ha calificado de "absurdo y cínico" cualquier plan de reclutar forzosamente a mujeres.

"Suena dos veces cínico viniendo de alguien que no va a ir nunca a la guerra (en Ucrania)", ha declarado el diputado, que se ha referido a Kellogg como "uno de los partidarios de (continuar) la guerra".

"Es un tema muy peligroso, porque la simple mención de esa opción puede empujar a más gente a marcharse del país, y ya estamos en una situación demográfica totalmente catastrófica", declaró a EFE Goncharenko, el diputado opositor.

Goncharenko y dos expertos militares ucranianos contactados por EFE consideran que Ucrania no puede centrarse en aumentar el número de movilizados a la fuerza, sino ofrecer, pese a las graves dificultades económicas, más incentivos a posibles nuevos reclutas y seguir apostando por drones y otros mecanismos no tripulados para no perder más población en la guerra.

"Ucrania no puede luchar contra Rusia en cantidad. Perderemos, si vamos por ahí. Nuestra ventaja está en el uso de soluciones tecnológicas y de ingeniería", dice Oleksandr Kovalenko, un analista militar de Odesa.

"Estoy al corriente del nuevo concepto de movilización y la edad no es el principal elemento", afirma por su parte Mijailo Samus, uno de los comentaristas de asuntos de defensa mejor conectados del país.