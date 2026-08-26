UE: Otra guerra en la región etíope de Tigré sería "devastadora" para la población civil

"Seguimos con gran preocupación la evolución de la situación en el norte de Etiopía", afirmó la Delegación de la UE ante Etiopía y la Unión Africana (UA) en un comunicado conjunto suscrito también por las embajadas de 22 Estados miembros de la UE, entre ellos España; y de Canadá, Noruega y Reino Unido.

"Un nuevo enfrentamiento militar en la región de Tigré, ya gravemente afectada por la sequía y con grandes necesidades humanitarias, sería devastador para la población del norte de Etiopía", subrayaron la UE y el resto de signatarios.

La UE alentó "a todas las partes a participar de manera constructiva y de buena fe en la aplicación del Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades (CoHA, en inglés)", como se conoce formalmente al acuerdo de paz firmado en Pretoria el 2 de noviembre de 2022 y que puso fin a dos años de conflicto armado en la región.

También acogieron con "beneplácito" las nuevas consultas del alto representante de la UA para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo, con las partes para evitar una nueva guerra.

Obasanjo visitó este lunes Mekele, capital de Tigré, donde se reunión con las autoridades rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), si bien éstas subrayaron que las conversaciones resultaron infructuosas.

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El pasado día 1, las autoridades rebeldes denunciaron "intensos ataques" por parte del Gobierno federal.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, inauguró a mediados de julio pasado un diálogo nacional para llevar "paz y alivio" al país, un proceso criticado por no incluir a importantes actores armados de los conflictos que sacuden el país, como el FPLT, el Ejército de Liberación Oromo (OLA) o la milicia Fano, de la región de Amhara.

El Gobierno federal y el FPLT se acusan desde hace meses de realizar acciones que podrían causar otro conflicto.

Esta escalada ha avivado los temores a una nueva guerra en la región, después del devastador conflicto que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a rebeldes del FPLT contra el Ejército etíope y a la que puso fin el acuerdo de Pretoria.

La contienda causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según Obasanjo.