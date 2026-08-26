Unos veinte líderes africanos abordarán en Angola la prevención y resolución de conflictos

"Por ahora, están confirmados diez jefes de Estado, nueve primeros ministros, varios vicepresidentes y varios ministros", dijo en una rueda prensa en Luanda, la capital angoleña, el portavoz de la reunión, el embajador de Angola en Etiopía, Miguel Bembe.

"Hay un gran dinamismo en cuanto a las confirmaciones y podemos considerar ya que habrá una fuerte participación”, añadió Bembe, sin precisar los nombres de esos líderes.

La XXI Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA sobre el Fortalecimiento de los Mecanismos de Prevención y Resolución de Conflictos en África se celebrará el próximo día 30 en el Palacio de Convenciones de Luanda, inaugurado este lunes.

En la víspera, tendrá lugar la 26.ª Sesión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la UA -integrado por ministros de Asuntos Exteriores- sobre el mismo tema.

A diferencia de lo que sucede en otras reuniones de este tipo de la UA, en las que "únicamente se han presentado declaraciones políticas, esta vez habrá una decisión" mediante la adopción de una resolución, bautizada como "Decisión de Luanda", aseguró Bembe, al subrayar la importancia de una "búsqueda de resultados concretos".

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En la ceremonia de apertura, que será pública, intervendrán el presidente de Angola, João Lourenço; el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf; y el jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la UA, Evariste Ndayishimiye.

"Esta cumbre es exclusivamente africana. No se ha invitado a socios internacionales", indicó Bembe, por lo que se prevé que sólo "en las sesiones de apertura y clausura estén presentes representantes del cuerpo diplomático y de organizaciones internacionales acreditadas en Angola".

Mientras, "en la sesión a puerta cerrada, estarán únicamente los Estados miembros de la UA, que debatirán el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos en África”, apostilló.

Según el diplomático, la reunión busca dar una respuesta a un análisis técnico realizado por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA, que identificó varios "factores estructurales de inestabilidad en el continente africano".

Entre ellos, se encuentran el "déficit de contrato social", la "competencia por recursos minerales estratégicos", la proliferación transnacional de grupos y franquicias yihadistas y los cambios inconstitucionales de régimen.

La cumbre contará con la participación de 49 de los 55 miembros de la UA, ya que seis Estados están sancionados por cambios inconstitucionales de régimen.