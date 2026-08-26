Varios restos de drones aparecen en la costa búlgara del mar Negro

Tres de los artefactos fueron hallados en las inmediaciones de Varna (a 450 kilómetros al este de Sofía); otro cerca de la localidad de Pomorie, y un quinto en las proximidades de Tsarevo, al sur de Burgas.

Defensa detalló que los fragmentos recuperados el martes entre Tsarevo y Varvara correspondían a un dron eléctrico de reconocimiento completo que, tras comprobarse que no representaba un peligro inminente, fue destruido por efectivos militares.

Posteriormente, las autoridades recuperaron el ala de un dron militar sin carga explosiva en aguas del complejo turístico de Kamchia, a 15 kilómetros al sur de Varna, que fue trasladada a la base naval de dicha ciudad.

A primera hora del miércoles, un nuevo dispositivo sin explosivos a bordo fue asegurado en la zona costera de Kabakum, en Varna, y trasladado asimismo a dependencias navales.

A lo largo de la jornada, la Armada búlgara destruyó en el mar otros dos drones detectados a pocos metros de la costa en Pasha Dere y frente al litoral de Pomorie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos hallazgos se suman a los de otros dos aparatos localizados y neutralizados durante el pasado fin de semana en varios puntos al norte de Varna.

Las autoridades búlgaras no han precisado el origen ni la procedencia de ninguno de los aparatos no tripulados, que pueden ser tanto rusos como ucranianos.

Se presume que llegaron hasta las costas búlgaras arrastrados por corrientes marinas.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mar Negro se ha convertido en una zona de intensas operaciones militares con un uso masivo de drones por ambas partes.