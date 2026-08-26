Wall Street abre plano, tras datos del PIB y precios de consumo y a la espera de Nvidia

Unos quince minutos después de la apertura del mercado, el Dow Jones sumaba 24 puntos, hasta los 53.601; el selectivo S&P 500 ganaba el 0,09 %, hasta los 7.683 enteros; y el tecnológico Nasdaq se anotaba un ligero 0,04 %, hasta las 26.160 unidades.

El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. mantuvo su estimación de crecimiento del 0,4 % entre abril y junio con respecto al primer trimestre de 2026, según datos oficiales.

Además, el índice de gasto en consumo personal (PCE), un indicador similar al deflactor del PIB, subió dos décimas según el segundo estimado, hasta el 5,3 % anualizado en el segundo trimestre, mientras que el dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó del 3,4 % al 3,6 % revisado.

Los datos llegan en un momento de especial atención a la política monetaria de la Reserva Federal, ante la persistencia de las presiones inflacionistas.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión de fines de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.

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Por otra parte, el mercado de deuda también permanece bajo el foco después de que la semana pasada el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a treinta años alcanzara niveles no vistos en casi dos décadas.

Este miércoles, el rendimiento del bono a diez años se situaba alrededor del 4,6 %, ligeramente por debajo del cierre del martes, mientras que el del título a treinta años rondaba el 5,16 % y permanecía estable.

En el plano corporativo, Nvidia abría un 0,39 % a la baja, mientras los inversores esperan a los resultados de su segundo trimestre fiscal, que se darán a conocer tras el cierre de Wall Street.

Los analistas esperan que la compañía registre unos ingresos de más de 92.280 millones de dólares en el trimestre, según datos de FactSet citados por CNBC.

Los inversores seguirán de cerca los datos de la empresa tecnológica, tanto por su peso en los índices como por la referencia de sus previsiones sobre la evolución de la demanda de chips, especialmente los ligados a la inteligencia artificial.

En otros mercados, el petróleo bajaba este miércoles el 2,1 %, hasta los 80,63 dólares el barril, ante el optimismo de los inversores por una posible nueva ruta en el estrecho de Ormuz.

Además, el oro bajaba el 0,43 %, hasta los 4.674 dólares la onza; y la plata, el 0,5 %, hasta los 68,34 dólares la onza. Por su parte, el bitcóin se situaba en torno a los 78.243 dólares.