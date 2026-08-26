Wall Street Wall Street cierra en rojo tras la subida de los precios de consumo personal

Al término de la sesión, el Dow bajó hasta 53.463 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,02 %, hasta 7.675; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,08 %, hasta 26.130.

El PCE mostró este miércoles una subida de los precios en Estados Unidos del 3,3 % interanual en julio, un dato que arroja más presión sobre la entidad para incrementar los tipos de interés.

El dato no subyacente, que incluye también alimentos y energía, publicado este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), muestra un avance de los precios del 3,7 % con respecto a julio de 2025.

Con respecto a junio, la subida fue del 0,2 %, tanto a nivel subyacente como no subyacente.

Los inversores ahora aguardan los resultados de Nvidia (-1,44 %) que se publican al cierre del parqué.

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Los ojos también están puestos en Meta, que sumó un 1,07 % en la jornada tras alcanzar hoy un acuerdo para zanjar las demandas de varios estados que acusaban a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los menores.

Entre los sectores dominaba el rojo, especialmente el de salud (-1,01 %), y la farmacéutica Moderna cerró con una bajada del 5,77 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) recortó este miércoles la bajada protagonizada en las primera operaciones de la jornada y cerró en 82,23 dólares el barril, un 0,16 % menos que este martes.

En otros mercados, el rendimiento del bono a diez años se situó alrededor del 4,66 %, ligeramente por encima del cierre del martes, mientras que el del título a 30 años rondaba el 5,19 %, también al alza.