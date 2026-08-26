Zelenski condecora a Musk tras aparecer el nombre del magnate en su conflicto con Fédorov

La decisión de Zelenski fue hecha pública en un decreto al respecto publicado en la página web de la presidencia ucraniana este miércoles.

La condecoración del presidente ucraniano a Musk llega después de que el nombre del multimillonario estadounidense haya aparecido en la disputa pública que mantienen Zelenski y su exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, un joven político con fama de tecnócrata que desarrolló una buena relación con el dueño de Space X durante su etapa en el ministerio.

Fédorov, cuyo cese en julio a manos de Zelenski fue recibido con protestas en varias ciudades ucranianas, ha invocado su sintonía con Musk como una de las razones por las que debe ser nombrado ministro de Defensa de nuevo.

Space X accedió a comienzos de año a bloquear sus satélites Starlink que Rusia había empezado a utilizar para guiar sus drones en sus ataques a Ucrania tras una conversación de Fédorov con Musk.

El exministro -que es considerado uno de los grandes artífices del salto tecnológico que ha dado el Ejército ucraniano- prepara una gira por EE.UU. en la que espera reunirse con Musk.

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Fédorov ha desafiado abiertamente a Zelenski y es la primera figura de peso en pedir desde dentro de Ucrania que se celebren elecciones en tiempo de guerra, y ha afirmado que sigue en contacto con Musk y está tratando de convencerle para que permita al Ejército ucraniano utilizar Starlink para dirigir sus drones también dentro de Rusia y no sólo en los territorios ucranianos ocupados como hasta ahora.

Zelenski también trabaja por su cuenta al margen de Fédorov para convencer a Musk de dar ese paso.

El dueño de Space X es reacio a implicarse más en la guerra, entre otras razones por temor a provocar una reacción nuclear del Kremlin, una postura que le llevó en el pasado a un enfrentamiento con Zelenski y le granjeó la hostilidad de muchos ucranianos.

El nombre de Musk también ha aparecido en una de las pocas respuestas públicas que Zelenski ha dado al desafío de Fédorov.

El presidente ucraniano acusó este fin de semana a Fédorov de darle información errónea en su etapa de ministro cuando le dijo antes de una reunión entre presidentes con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que Musk había dado su acuerdo para el uso de Starlink en ataques ucranianos dentro de Rusia.

Siempre según Zelenski, el presidente ucraniano se lo dijo a Trump, que tiempo después le acusó en privado de haber tratado de confundirle al haber negado Musk que hubiera dado su aprobación al uso de Starlink dentro de Rusia.