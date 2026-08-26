Zelenski encarga a los comandantes de Azov reforzar el frente en Donetsk

"Se reforzarán nuestras posiciones en Donetsk gracias a dos nuevos grupos. Los comandantes serán los héroes de Ucrania Denís Prokopenko y Andrí Biletski", dijo Zelenski en un vídeo grabado durante su viaje al frente de Oleksandrivka, en la confluencia de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.
Zelenski no dio más detalles sobre las características de los dos nuevos grupos anunciados ni reveló las zonas del frente de Donetsk que tendrán a su cargo.
Denís Prokopenko lideró las tropas ucranianas durante el asedio ruso a Mariúpol. Prokopenko fue hecho prisionero en el primer año de la guerra tras la caída de Azovstal y liberado al poco tiempo en un intercambio.
El general ucraniano de 39 años es ahora comandante del 1 Cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania.
Andrí Biletski fue el primer líder de Azov cuando el regimiento era una milicia de voluntarios y es ahora comandante del 3 Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano, la otra formación en que se ha dividido Azov.
Además de hacer estos anuncios, Zelenski visitó junto al nuevo jefe del Ejército, Mijailo Drapati, a militares que combaten en el eje de Oleskandrivka, donde Ucrania afirma haber recuperado en lo que va de año 26 pequeñas localidades y unos 745 kilómetros cuadrados de territorio.