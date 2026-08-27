Acusan de homicidio involuntario a un funcionario por el naufragio en un lago de Zimbabue

"La ZRP (Policía de la República de Zimbabue) confirma la detención y la posterior comparecencia ante un tribunal del coordinador de distrito de la RIDA (Agencia de Desarrollo de Infraestructura Rural) en Kariba, Ignatius Chiome (49), acusado de cargos penales de homicidio involuntario", detallaron las fuerzas de seguridad a última hora del miércoles en la red social X.

"Se facilitarán más detalles a su debido tiempo", añadieron, mientras medios locales reportaron que el arrestado compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Kariba el miércoles y permaneció bajo custodia después.

El naufragio ocurrió el pasado 11 de agosto y afectó a una embarcación de la RIDA, organismo que depende del Estado, mientras navegaba en el lago, entre las localidades de Chalala y Kariba.

Aunque las primeras informaciones señalaron que transportaba a 120 personas, las investigaciones policiales apuntaron a que podrían ser más, pese a que la capacidad máxima autorizada del navío era de 90 pasajeros.

La Policía indicó entonces que 67 personas fueron rescatadas, pero la Unidad de Protección Civil (CPU), la agencia de gestión de desastres zimbabuense, cifró en 77 los supervivientes que se salvaron nadando o tras ser arrastrados hacia un islote cercano y evacuados por botes salvavidas.

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Tras la identificación de la mayoría de los fallecidos, la Policía concluyó que entre ellos se encontraban al menos 45 menores, entre los que figuran infantes de entre un mes y cinco años, así como niños mayores y adolescentes.

Ante la tragedia, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de desastre nacional para desplegar recursos del Ejército, buzos de rescate y aeronaves.

El mandatario reconoció que el suceso expuso serias deficiencias en los sistemas de inspección y seguridad marítima del país.

El lago Kariba, el mayor embalse artificial del mundo por volumen (unos 180 kilómetros cúbicos), fue creado a raíz de la construcción de la presa homónima, levantada entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

Además de abastecer a la Central Hidroeléctrica de Kariba, esta masa de agua constituye una vía de transporte clave en la región.