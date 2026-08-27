Argentina logra récord de producción de petróleo en julio gracias a Vaca Muerta

Según datos del Ministerio de Economía de Argentina, en julio pasado se verificó un récord para el conjunto de la producción mensual de petróleo del país, con 916.200 barriles diarios, lo que representa un incremento del 17,2 % en relación al mismo mes de 2025.

El 70 % de la producción de crudo de Argentina fue en Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), donde la extracción de petróleo no convencional alcanzó en julio los 643.100 barriles diarios, lo que representa un incremento interanual del 26,4 %.

En gas natural, la producción de Argentina fue en julio de 158,8 millones de metros cúbicos diarios, manteniéndose estable con respecto a los últimos meses, mientras que en Vaca Muerta logró un ritmo de producción de 96,5 millones de metros cúbicos diarios, un 5,9 % más que el mismo mes de 2025.

"Los datos muestran la continuidad del crecimiento de la producción hidrocarburífera y reafirman la tendencia positiva de la industria energética, acompañada por un mayor protagonismo del sector privado", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, y allí operan compañías como YPF, Vista, Chevron, Total, Continental, GeoPark y PAE, entre otras.

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La gigantesca formación, que comenzó a producir hidrocarburos en 2013 de la mano de la argentina YPF, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética.