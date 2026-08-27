Astilleros de San Petersburgo ponen en quilla nuevo submarino para la Armada Rusa

"Confío en que el equipo profesional de Astilleros del Almirantazgo, con amplia experiencia en la construcción de buques y submarinos, completará con éxito esta tarea", declaró el presidente del Colegio Marino, Nikolái Pátrushev, durante la ceremonia, citado por la agencia rusa TASS.

Recordó que el año pasado el mandatario ruso, Vladímir Putin, aprobó la estrategia de desarrollo de la Armada Rusa para las próximas décadas, que incluye como tarea prioritaria la modernización de las fuerzas de submarinos rusos.

Ya el año pasado Putin anunció la construcción de nueve submarinos equipados con misiles de crucero Kalibr del proyecto 677 Lada en los astilleros de San Petersburgo, y la construcción de seis nuevos submarinos nucleares para 2030 en la región de Arjánguelsk, en el norte de la parte europea de Rusia.

En esa ocasión el presidente ruso informó de que durante los últimos seis años Rusia construyó cinco sumergibles nucleares de clase Boréi-A y cinco de Yasen-M.

Putin considera que una de las prioridades para hacer relevante a Rusia en el panorama internacional es la construcción de submarinos nucleares estratégicos, "uno de los componentes más importantes de la tríada nuclear y que permite a Rusia mantener el equilibrio de poder en el mundo".