Bloomberg: Shein explora compras o asociaciones con otras marcas para mantener crecimiento

A tan solo unos días de su anticipada salida a bolsa, que finalmente tendrá lugar en Hong Kong tras años de vaivenes y planes fallidos para vender acciones en Nueva York y Londres, fuentes anónimas citadas por Bloomberg aseguran que Shein se está vendiendo a inversores como el equivalente a Amazon Web Services (AWS) en el sector de la moda.

AWS, rama del gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon, es una plataforma de computación en la nube ('cloud') que sirve como base a múltiples páginas web de otras empresas, y lo que Shein está ofreciendo a otras marcas de moda, tanto emergentes como ya asentadas, es que utilicen su red de más de 7.500 fabricantes en China para crecer.

En reuniones con inversores, los directivos de la compañía -de origen chino pero con sede en Singapur desde 2022- han adelantado más compras de otras marcas, especialmente aquellas asentadas pero que afrontan problemas operativos y algunas más nuevas que aún no consiguen aumentar su escala, integrándolas en su estructura manufacturera pero manteniendo sus equipos de diseño y mercadotecnia.

Además, Shein apunta también a un segmento superior al buscar marcas que registran una media de unos 100 dólares por pedido, el doble de lo que suelen gastar sus actuales clientes.

La plataforma ya cuenta con una veintena de marcas, incluyendo la estadounidense Everlane, con la cual se hizo este mismo año por unos 80 millones de dólares al aprovechar sus problemas financieros, aunque la operación ha provocado una investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

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Algunos expertos consideran que Shein busca también limpiar su imagen, ya que en el caso de Everlane se trata de una marca cuya identidad gira en torno a la transparencia y la sostenibilidad, mientras que la plataforma se ha visto en el centro de acusaciones por su impacto ambiental y laboral, la venta de productos ilegales o prácticas comerciales engañosas.

Acerca de esto último, la información apunta que Shein ya no centra su estrategia en convertirse en un mercado digital para terceros como los de Amazon o Temu, incluso pese a que ese segmento le reporta un 14 % de sus ingresos, debido a las polémicas por controles de calidad y por productos prohibidos como el caso de las muñecas sexuales de aspecto infantil, que le valió una amenaza de prohibición en Francia.

"Las cadenas de suministro en China son una de las grandes ventajas competitivas de Shein y también uno de sus mayores riesgos de concentración. Son extremadamente difíciles de replicar en otro lugar, pero también expone a Shein a aranceles, tensiones geopolíticas, acusaciones sobre cuestiones laborales y controversias sobre sostenibilidad", explicó Shen Bin, profesor de la universidad shanghainesa de Donghua.

Uno de los aspectos que más preocupa a los inversores de cara a la salida a bolsa, que se llevará a cabo a una valoración un 73 % inferior a su pico máximo en 2022, es precisamente el modelo de crecimiento, ya que Shein afronta ahora aranceles y tasas a paquetes pequeños -clave a la hora de explicar su auge- en Estados Unidos y Europa, dos de sus principales mercados.