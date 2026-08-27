Canadiense McEwen logra préstamo para impulsar su proyecto de cobre en Argentina

Los fondos fueron aportados por un consorcio de prestamistas, entre los que se encuentran la firma Sprott Natural Resource Investment Partners (112 millones de dólares) y Rob McEwen, presidente y principal propietario de la empresa minera (85 millones de dólares).

McEwen Cooper utilizará el préstamo "para continuar impulsando la ingeniería y los trabajos preliminares del proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina, y para fines corporativos generales", dijo la empresa en un comunicado.

La compañía señaló que espera tomar la decisión final de inversión y lograr la financiación completa para el proyecto a mediados de 2027, con el objetivo de iniciar la producción comercial de cobre en 2030.

"Esta financiación refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en el progreso que Argentina ha logrado en los últimos dos años y medio. Las iniciativas del presidente Javier Milei han contribuido a que Argentina sea un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera a gran escala", afirmó Michael Meding, director general de McEwen Copper.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Argentina aprobó la incorporación del proyecto Los Azules al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

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Con una inversión total prevista de 2.700 millones de dólares, el proyecto empleará unas 3.500 personas en forma directa e indirecta y aportará exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales.

Los Azules se perfila como uno de los mayores proyectos de cobre a nivel global, con un significativo potencial de producción.

La minera canadiense desarrolla este proyecto en alianza con socios estratégicos como la multinacional automotriz Stellantis y Nuton, una subsidiaria de la minera anglo-australiana Rio Tinto.