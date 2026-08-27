China alerta de nuevas lluvias en la zona tibetana afectada por la riada

El Centro Meteorológico Nacional del gigante asiático prevé lluvias de distinta intensidad entre este jueves y el sábado en Gyirong, con una tendencia a intensificarse durante la última jornada, cuando algunos puntos podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes.

En la zona comprendida entre el puerto fronterizo de Gyirong y Nepal se esperan además lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas, fuertes rachas de viento y granizo.

Los expertos advirtieron de que las precipitaciones pueden afectar tanto a las operaciones de emergencia como al transporte y elevar el riesgo de nuevos corrimientos de lodo y deslizamientos de tierra, debido a la frecuencia de las lluvias y a su intensidad en determinados momentos.

Las precipitaciones llegan mientras continúan a ambos lados de la frontera las labores de búsqueda y rescate tras la riada del miércoles, que golpeó el condado tibetano de Gyirong y varias localidades de Nepal tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

En Nepal, las autoridades elevaron este jueves a 289 el número de fallecidos y señalaron que 445 personas habían sido rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros.

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En el lado chino, el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se había perdido el contacto en Gyirong, entre ellas 260 extranjeros.

Las operaciones se desarrollan en una zona montañosa del Himalaya donde la riada dañó carreteras y comunicaciones y dejó el terreno expuesto a nuevos desprendimientos, un riesgo que las lluvias previstas hasta el sábado podrían agravar.