Colombia y Japón avanzan en la reactivación de las negociaciones para un acuerdo comercial

"Ambos ministros confirmaron que instruirán al personal de nivel técnico de sus respectivos países a continuar seriamente las conversaciones con miras a revitalizar las negociaciones" del Acuerdo de Asociación Económica, detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

El canciller japonés agradeció además a Gómez la intención de Colombia de participar en la próxima feria de horticultura y paisajismo GREENxEXPO 2027, que se celebrará en Yokohama el año próximo.

Gómez inició el sábado un viaje a Japón que le ha llevado a reunirse con funcionarios y empresarios japoneses para tratar de impulsar los lazos bilaterales.

El martes, el ministro mantuvo un encuentro con el viceministro japonés de Comercio e Industria, Toshiro Ino, con el que avanzó en una "agenda para reactivar y concluir" las negociaciones para el acuerdo comercial, que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología, según un mensaje en redes sociales del colombiano.

El mismo día se reunió con el presidente de Planificación y Operaciones de Negocio en Toyota, Hiroshi Nanbu, e invitó al gigante japonés del automóvil a seguir creciendo en Colombia, en particular en el ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, la infraestructura de carga y el desarrollo de proveedores locales.