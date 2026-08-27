De la Espriella ordena conformar un grupo élite para perseguir a responsables de incendios

"He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios", expresó el presidente al visitar el municipio de San Luis, en Tolima, que es uno de los más afectados por las conflagraciones.

En este momento, según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay 21 incendios activos en los departamentos del Tolima (11), Nariño (5), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (1) y Huila (1).

En ese sentido, el mandatario explicó hoy que "este cuerpo élite va a estar integrado de manera combinada" por miembros de las diferentes fuerzas.

Igualmente ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 16.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

"Mientras nuestros campesinos y los organismos de emergencia del Estado colombiano luchan contra las llamas, los narcoterroristas están aprovechando esta calamidad para cometer sus actos terroristas, para intimidar a la población y ejecutar ataques con drones en el sur del departamento", añadió el mandatario.

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En el Tolima operan grupos narcotraficantes y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.