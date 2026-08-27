Diputados argentinos aprueban reforma para limitar emisión del Banco Central

La iniciativa, que fue aprobada por 144 votos contra 109 y nueve abstenciones, ahora pasará al Senado, donde el gobierno no cuenta con mayorías.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del (Banco Central de la República Argentina) BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!”, celebró Milei en X.

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Más tarde, entrada la noche, el Congreso dio media sanción a la llamada ley de Inocencia Fiscal II, un complemento a un blanqueo de capitales reglamentado en abril. El proyecto también necesita su aprobación en el Senado para entrar en vigencia.

Entretanto, la reforma a la carta orgánica de la entidad bancaria busca cortar de raíz la posibilidad de que la institución financie al Tesoro (Hacienda) con emisión y presione así el aumento de los precios.

“Es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda”, señala el proyecto. Es decir “intentar que no haya mucha inflación”, dijo a la AFP el economista Martín Kalos.

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La batalla contra la inflación es uno de los ejes de la gestión de Milei desde que asumió la presidencia en 2023, cuando la tasa era de tres dígitos.

A julio, el indicador interanual estaba en 33,8%, tras el severo recorte en el gasto público dispuesto por el mandatario ultraliberal.

La reforma aprobada por los diputados elimina otros objetivos del Banco Central, como la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad, puntos que habían sido introducidos bajo el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011 y 2011-2015).

De aprobarse en el Senado, la institución tampoco tendrá ya la facultad de orientar el crédito hacia sectores específicos de la economía.