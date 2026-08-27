Doce marroquíes detenidos tras una noche de disturbios en la ciudad española de Ceuta

Los arrestos se efectuaron de madrugada en la zona de Benzú, después de que grupo de entre 30 y 40 personas rodeara un vehículo militar y comenzara a lanzarle piedras de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales a EFE.

Los militares consiguieron huir después de sufrir lesiones y avisar a emergencias, lo que permitió movilizar a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que detuvieron a doce sospechosos que habían huido.

Algunos de los implicados habrían intentado escapar por mar, lo que obligó al Servicio Marítimo de la Guardia Civil a intervenir en la zona.

La investigación continúa abierta para localizar al resto de participantes, mientras las fuerzas de seguridad mantienen el dispositivo destinado a recuperar la normalidad en las zonas afectadas.

Antes, residentes ceutís participaron en varios disturbios y altercados tras una protesta ciudadana de miles de personas para denunciar la crisis socioeconómica y de seguridad que sufre la ciudad desde que unas 80.000 personas entraron de manera masiva desde Marruecos hace un mes, de la que responsabilizan al Gobierno español.

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La gran mayoría regresó al poco tiempo, pero un número indeterminado de magrebíes y subsaharianos se quedó y malvive a la intemperie, mientras las administraciones públicas están desbordadas.

Alrededor de cuatrocientas personas se dirigieron hacía la playa del Trampolín, y, según las fuentes policiales, intentaron agredir a los inmigrantes con los que se iban cruzando.

Las fuerzas de seguridad consiguieron evitar que entrasen gracias a un amplio despliegue y al lanzamiento de salvas, pero otro grupo accedió a playa Benítez, en la que también acampan cientos de migrantes.

Allí, los vecinos hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando al mar mantas, colchones y otras pertenencias que se encontraban en la arena, mientras que los agentes tuvieron que lanzar salvas y botes de humo.

Los disturbios se extendieron durante varias horas por diferentes lugares de la ciudad y causaron cortes de tránsito y lanzamiento de contenedores.