Dos sismos de magnitud 3,6 y 4,2 sacuden zonas en el oriente y el occidente de Venezuela

En una publicación en X, la institución detalló que un primer sismo, de magnitud 4,2, tuvo lugar a las 08:58 horas locales (12:58 GMT), con epicentro a 8 kilómetros al suroeste de Güiria y una profundidad de 68,3 kilómetros.

Horas después, a las 11:36 hora local (15:36 GMT), se produjo otro temblor a 13 kilómetros al noroeste de Mérida, con una profundidad de 5,8 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños, pero en redes sociales circularon videos en lo que se observan a decenas de personas evacuando edificios.

El lunes se cumplieron dos meses del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado de La Guaira.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó ese mismo día que el número de muertos tras el desastre llegó a 6.509, según el balance oficial publicado en Telegram.

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Este miércoles, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Gobierno un registro público sobre el número de personas desaparecidas que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio, al indicar que no existe un dato actualizado desde el día después de la emergencia, cuando se reportaron 157 personas en paradero desconocido.

El pasado 4 de agosto, el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, informó, en declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio, que familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.