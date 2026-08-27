Ecuador prepara con EE.UU. y Colombia operaciones militares en la frontera, dice ministro

Loffredo señaló que se reunió semanas atrás con su par colombiano y que ya hablaron de realizar "operaciones sostenidas en el cordón de frontera norte".

Además, conversaron de conformar equipos que tengan autonomía para tomar decisiones cuando se encuentren en terreno con "blancos de oportunidad"; es decir, "grupos armados irregulares" que no están en la planificación sino que se descubren durante patrullajes o sobrevuelos.

"Se habló también de la posibilidad de (tener) puestos de mando unificados para estas operaciones de vigilancia", añadió durante una entrevista en Radio Sucesos.

Este es uno de los temas que, dijo, hablará en estos días con el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, ya que ese país "también va a formar parte de las estrategias y operaciones" que se van a hacer "en la zona fronteriza con Colombia".

El ministro aseguró que el mando militar está consciente de que los grupos irregulares colombianos pueden "migrar" a Ecuador si el nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella "ejerce presión", por lo que serán aún más necesarias estas operaciones conjuntas.

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"Ahora es la oportunidad dorada en la que tenemos dos gobiernos decididos a enfrentar a estos grupos", dijo en referencia a Ecuador y Colombia, ya que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y De la Espriella se han convertido en aliados después de la guerra comercial en la que estuvieron inmersos ambos países hace unos meses, durante la fase final del periodo de Gustavo Petro.

"Y también está el apoyo de Estados Unidos, decidido y ya demostrado, con medios que están viniendo y que están de aquí, que son una realidad, que no son palabras", añadió.

El titular de Defensa dijo que con estas operaciones tratarán de derrotar a los grupos armados que están en el corredor fronterizo y que esperan asegurar a los ecuatorianos que el país "jamás será santuario de guerrilleros".