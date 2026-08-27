El banco central surcoreano sube al 3 % los tipos para poner coto a la inflación

"Si bien la economía interna ha seguido creciendo a un ritmo superior al previsto (...), se espera que la inflación se mantenga por encima del nivel objetivo durante un tiempo considerable", explicó el Banco de Corea (BoK) en su último informe sobre política monetaria.

El aumento, de 25 puntos básicos, llega después de que el organismo subiera los tipos en su reunión de julio por primera vez en tres años y medio.

En su informe, el BoK destacó que la economía surcoreana mantiene un "crecimiento sólido" gracias a las exportaciones y las inversiones, especialmente en el sector de la inteligencia artificial (IA).

De hecho, el organismo elevó su previsión de crecimiento para la economía surcoreana hasta el 3,3 % durante este año, frente al 2,6 % estimado en su informe de mayo.

Aun así, el banco central destacó que "persisten incertidumbres respecto a la trayectoria futura del crecimiento económico, relacionadas con el grado de expansión del sector de semiconductores (...), los acontecimientos en Oriente Medio y los cambios en el entorno comercial".

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Respecto a la inflación, el BoK mantuvo sus proyecciones de mayo, y dijo que espera un aumento del 2,7 % para 2026 y del 2,3 % para 2027, "sujeto a altas incertidumbres relacionadas con los movimientos de los precios mundiales del petróleo y el tipo de cambio", entre otros factores.

La decisión de subir los tipos de interés sitúa al BoK en línea con otros bancos centrales que están adoptado una postura más restrictiva en materia de política monetaria ante las presiones inflacionarias, como el Banco de Japón (BoJ) o el Banco Central Europeo (BCE).