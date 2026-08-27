El candidato al Elíseo Attal denuncia un vídeo que lo presenta como consumidor de cocaína

"Soy un candidato serio en estas elecciones presidenciales y eso me expone a ataques", señaló Attal en una entrevista al canal BFMTV, en la que recordó que los servicios secretos han determinado que ha sido objeto de operaciones de injerencia rusa en las redes sociales y que está expuesto a "ataques de la extrema izquierda y de la extrema derecha" cada día.

Unos ataques -añadió- con "informaciones falsas que explican que tengo la enfermedad de Parkinson, que me drogo, que mi padre me legó un imperio mafioso".

Afirmó que "está blindado" contra esas operaciones, que no le impiden dormir, que ha presentado denuncias, y que refuerzan su "determinación a proteger el debate público francés de las informaciones falsas".

El vídeo, que ya apareció en noviembre de 2025, acumula más de cuatro millones de vistas y ha sido relanzado en los últimos días por algunos sitios conspiracionistas, es una imagen real de una sesión de la Asamblea Nacional en la que se ve a Attal, que es diputado y líder del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, agacharse en el banco del hemiciclo.

A su lado hay otra diputada, Liliana Tanguy, que ha asegurado a la emisora France Info que "Gabriel Attal no estaba drogándose, sino vapeando", algo que también está prohibido en la Asamblea Nacional.

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Interrogado por France Info sobre esa secuencia, Attal ha declarado: "Somos víctimas de operaciones masivas de desestabilización basadas en 'fake news'. Esas operaciones acumulan millones de vistas y ponen en cuestión nuestro debate público. Es grave".

Preguntado por BFMTV por las confesiones de Louis Jublin, un antiguo colaborador suyo, que ha dicho que cuando trabajaba con él mientras era ministro de Hacienda consumía cocaína, Attal aseguró que no lo sabía, y que si hubiera estado al corriente habría dejado de trabajar para él. También recordó que Jublin ya no está con él desde hace más de dos años.

"Tengo una relación casi epidérmica con esos temas porque emponzoñó mi infancia y probablemente contribuyó a la muerte de mi padre", añadió antes de subrayar que con las cuestiones de drogas es "intratable".