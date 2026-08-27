El jefe del Estado Mayor israelí dice que el Ejército enfrenta una "escasez de fondos"

En una reunión con altos mandos castrenses, Zamir indicó que está inmerso en "una lucha por el presupuesto", informó el Ejército en un comunicado.

"En un momento en que las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sus miembros están sobrecargados en todos los ámbitos, debemos lidiar con una escasez de fondos. Esta situación afecta negativamente la capacidad operativa de las FDI", dijo a los oficiales.

El presupuesto destinado al Ministerio de Defensa en Israel se situó en 2026 alrededor de los 142.000 millones de séqueles (41.000 millones de euros), en torno al 16 % del presupuesto estatal total y un 5 % más que el de 2025, cuando se aprobó una partida presupuestaria extraordinaria para hacer frente a la primera guerra con Irán de junio de ese año.

En su reunión de este jueves, el jefe del Ejército israelí indicó que se mantienen abiertos los frentes de Gaza, Irán y Líbano, al tiempo que ha ordenado el despliegue de una brigada adicional en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se registra violencia diaria de los colonos israelíes.

"Debemos estar preparados para desplegar de inmediato unidades y batallones como refuerzo en la región", advirtió sobre este territorio y ante la proximidad de las fiestas judías de septiembre.