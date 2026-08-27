El petróleo de Texas sube un 1,58 %, hasta 83,53 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,30 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo subió después de tres jornadas a la baja debido a las tensiones geopolíticas, puesto que los datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. publicados anoche reflejan un aumento semanal de las reservas comerciales de crudo, que suele ser una señal de demanda floja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer no tener prisa en retomar las conversaciones de paz con Irán, país al que busca aislar económicamente mediante una amplia operación que incluye sanciones indirectas a terceros, aunque muchas analistas dudan de su impacto.

La Casa Blanca confirmó este jueves que Washington no tiene negociaciones activas con Irán y que la situación seguirá así hasta que Trump considere que ese país muestra una disposición definitiva para sentarse a la mesa.

Mientras, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reunió este jueves con el primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, y se mostró preparado para retomar la cooperación con el país árabe.

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Durante la madrugada, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación" que no causó daños a la tripulación ni tuvo un impacto ambiental reportado.