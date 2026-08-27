El primer ministro chino, Li Qiang, llega a la zona afectada por la riada en el Tíbet

La agencia estatal Xinhua informó en un breve comunicado de que, por encargo del presidente chino, Xi Jinping, Li se presentó en Gyirong para dirigir las labores de rescate y auxilio y visitar al personal de rescate y a la población reubicada.

Nepal informó este jueves de 177 cadáveres recuperados y 826 desaparecidos, mientras que China ha contabilizado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos.

Entre los desaparecidos figuran al menos cuatro españoles, según confirmó este jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien indicó que por el momento no constan nacionales fallecidos.

Las tareas de búsqueda continúan en ambos lados de la frontera, dificultadas por las lluvias, la inestabilidad de las laderas, los daños en los accesos y los cortes de comunicaciones, mientras persiste el riesgo de nuevos desprendimientos.