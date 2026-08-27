El primer ministro de Noruega dice que todo el país está pendiente de la salud del rey

"Creo que podemos decir que todo el pueblo vela a su rey", dijo el jefe del Gobierno de Noruega en unas declaraciones a la televisión pública NRK recogidas por la agencia NTB.

"Este es un momento especial en nuestra historia y genera una impresión fuerte", abundó Gahr Støre, quien tenía previsto este jueves viajar a Alemania para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, pero canceló su desplazamiento en vista del empeoramiento del estado de salud del monarca.

A la televisión TV 2, Gahr Støre dijo que le resultaba "emotivo" ver a los cientos de personas que este jueves se acercaron frente a la fachada del Palacio Real de Oslo para dejar ramos de flores en señal de apoyo al rey, el monarca más longevo de Europa a sus 89 años, según recogió NTB.

"Me parece conmovedor y creo que es una nueva confirmación del lugar que ocupa el rey Harald en el corazón del pueblo noruego", comentó Gahr Støre.

"Creo que la gente ha comprendido que está muy cerca de nosotros y que nosotros estaremos muy cerca de él en la situación en la que se encuentra ahora", abundó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estado de salud del rey Harald V de Noruega, que lleva diez días hospitalizado por una anemia que derivó en una infección sanguínea, se mantiene muy grave y sin cambios, según informó este jueves la Casa Real noruega después de indicar a primera hora de la mañana del empeoramiento de la condición del monarca, la cual calificó de "muy grave".

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

La Casa Real informó seis días más tarde de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

Durante los últimos días, se han sucedido las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluida la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes.

El monarca ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.