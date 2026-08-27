Empeora el estado de salud del rey Harald V de Noruega, que se encuentra "muy grave"

"El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su programa", señaló en un comunicado esa institución.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia se encuentran en el hospital desde alrededor de las 9.15 hora local (7.15 GMT), según la agencia NTB.

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

La Casa Real informó seis días más tarde de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

Durante los últimos días, se han sucedido las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluidos también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes; varios de sus nietos y la princesa Astrid, hermana del monarca.

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Harald V ya había estado de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.