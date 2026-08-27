Entre consignas feministas Angela Davis dice en México que "la desesperanza no es opción"

"Estoy sumamente impresionada por la energía y me descubro deseando que podamos aprovecharla para impulsar un cambio real, poner fin a las prisiones, avanzar hacia la abolición del capitalismo y acabar con el genocidio aquí en México", destacó durante una charla en Ciudad de México.

Davis (Alabama, 1944) aterrizó en México para ofrecer un conversatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que estuvo acompañada de colectivos de mujeres trans, madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y estudiantes que alzaron sus consignas que convirtieron la sala Miguel Covarrubias en una plaza pública.

Fueron las denuncias en contra de la violencia machista, la penalización del aborto, la detención arbitraria, la desaparición de personas, los transfemicidios, el genocidio en Palestina y el fascismo norteamericano la antesala que recibió a la emblemática luchadora social injustamente encarcelada en la década de 1970.

"¿Cuánto tiempo nos está llevando darnos cuenta de que tenemos que luchar contra el racismo? En un lugar como México también existen la esclavitud y el colonialismo, todos esos ingredientes que dan lugar al capitalismo racial", denunció activista involucrada en movimientos sociales desde los 11 años.

La académica recordó los años de su juventud en los que vivió las secuelas de la segregación racial en Estados Unidos, un periodo marcado por la "desesperanza".

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Incluso en esos tiempos oscuros, recalcó: "siempre imaginamos una vida en la que las personas de ascendencia africana pudieran ser libres y dejar de ser esclavas".

"El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza y convencer a la gente de que un mundo mejor es posible", destacó la académica, para quien su existencia se debe al movimiento social que exigió su liberación de prisión, después de que fuera perseguida por el FBI y permaneciera detenida durante más de un año.

Compartió con su colega, la profesora de estudios feministas, Gina Dent, que la "evolución del feminismo" insta a la sociedad a "utilizar los medios disponibles para avanzar en nuestra capacidad de comprender qué es lo que aflige a este planeta y cómo podemos liberarnos de los multimillonarios".

Ese espíritu teórico y revolucionario, lo depositan en el libro 'Abolición, feminismo, ¡Ahora!' (2022), el cual escribe Davis junto a Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie, y fue el motivo de la visita de la activista en el marco del Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

Davis también reconoció que en su país existe algo parecido al "fascismo" del siglo pasado, por lo que apostó durante la charla por una visión global de la política, en la que los norteamericanos no dicten las reglas del continente.

"Viendo los problemas que se tienen en México, Estados Unidos también puede aprender (de este país)", afirmó.

Angela Yvonne Davis es un símbolo de resistencia social internacional, desde muy joven presenció los constantes atentados violentos del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

Fue en 1960 cuando encabezó la lucha por los derechos civiles al unirse a los Panteras Negras y al Partido Comunista de Estados Unidos.

En su autobiografía, ‘Angela Davis: An Autobiography’, escrita cuando a los 28 años, expone la militancia afroamericana, su tiempo en prisión por falsas acusaciones de secuestro, conspiración y asesinato y su visión del movimiento negro y el feminismo.

La charla de Davis fue interrumpida durante varios minutos por un hombre, presuntamente un estudiante, que calificó a la UNAM como un centro de estudios "paramilitar". Las mujeres del público intentaron bajarlo del escenario al grito de "no es tu espacio", lo que permitió reanudar el evento.