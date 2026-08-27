Expertos de 16 países analizan la simbiosis micorrízica en un simposio en Ecuador

La ESPE recordó este jueves en un comunicado que "una red natural invisible bajo nuestros pies es clave para garantizar la salud de los suelos, la agricultura sostenible y la respuesta frente al cambio climático".

"Se trata de la micorriza, que es la asociación natural entre hongos y raíces de las plantas, que cumplen funciones esenciales de preservación de ecosistemas", apuntó.

Y agregó que, para compartir los avances de las investigaciones en esta materia, Ecuador es la sede de la IV edición del mencionado simposio internacional, tras otros encuentros realizados en Chile (2017), Argentina (2019) y Colombia (2023).

Según la ESPE, Ecuador alberga el encuentro científico -entre otras razones- por ser un país megadiverso que se presta al estudio, y por estar ubicado en un ecosistema ecuatorial con diferentes influencias como la cordillera, volcanes, la corriente de Humboldt, entre otros.

"La red que forma las micorrizas ayuda a mantener el agua, produce agregados al suelo volviéndolo más fértil. Nosotros analizamos los factores que influyen y determinamos qué prácticas son negativas para evitarlas", explicó la científica ecuatoriana Jessica Duchicela, investigadora y directora del Laboratorio de Botánica de la ESPE.

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Entre los participantes en el IV Simposio figuran expertos de Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, España, Bélgica e Italia.

El simposio concluirá el viernes con un taller de campo en el Instituto Agropecuario Superior Andino (IASA) de la ESPE, en un valle cercano a Quito.