Flagelan y envían a prisión a dos mujeres que participaron en las protestas de Irán

Se trata de Neda Dadehjani y Setayesh (Behnoosh) Sarabi, dos jóvenes que han sido castigadas con 31 flagelaciones el pasado 22 de agosto y luego han sido llevadas a la cárcel de Sanandaj, en la provincia iraní del Kurdistán, una prisión que ha sido objeto de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su interior.

Estas mujeres, según el reporte del ICHRI, han sido juzgadas en dos casos diferentes y condenadas, cada una, a un año de prisión, 31 latigazos y al exilio forzado del condado de Nikshahr, en el sureste de Irán, por "perturbar el orden y la tranquilidad pública".

Además, otro juzgado las sentenció a otros dos años de prisión por "asamblea y colusión para cometer un delito contra la seguridad nacional".

Dadehjani, según ICHRI, era una actriz de teatro que ha recibido un premio regional de teatro para personas con discapacidad.

Miles de personas salieron a finales de diciembre y enero a las calles de Irán en unas protestas que acabaron derivando en manifestaciones para pedir el fin de la República Islámica, que fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas.

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El 16 de enero, las autoridades iraníes reconocieron al menos 3.000 detenidos, aunque organizaciones como la ONG como HRANA hablaban de más de 41.000. Además, según esta ONG, más de 7.000 manifestantes fueron asesinados en la represión.

Al menos 28 personas de las que fueron detenidas han sido ejecutadas por orden de un juez.