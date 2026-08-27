FundéuRAE: "tiovivo", no "tío vivo"

No obstante, es posible encontrar en algunos medios frases como las siguientes: “Ya llegará el lunes con sus debates, los ruidos, los mismos temas que giran como un tío vivo”, “Cuenta con un sistema de bolas gigantes en la parte inferior que funcionan como cabinas, imitando el funcionamiento de un tío vivo tradicional” o “Contará con una atracción de Tío Vivo completamente gratuita”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” explica que, con el sentido de ‘atracción de feria consistente en una plataforma giratoria con figuras’, la grafía apropiada es “tiovivo”, en una sola palabra. No son adecuadas, por tanto, variantes como “tío vivo”, en dos palabras, o “tío-vivo”, con guion.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, aunque la voz “tío” sí lleva tilde, el compuesto “tiovivo” es una palabra llana que termina en vocal, por lo que no le corresponde acento gráfico, tal como se comprueba también en el “Diccionario de la lengua española”.

Se recuerda que los nombres de las atracciones, cuando son denominaciones meramente genéricas y descriptivas, se escriben con minúscula.

De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo indicado habría sido escribir “Ya llegará el lunes con sus debates, los ruidos, los mismos temas que giran como un tiovivo”, “Cuenta con un sistema de bolas gigantes en la parte inferior que funcionan como cabinas, imitando el funcionamiento de un tiovivo tradicional” y “Contará con una atracción de tiovivo completamente gratuita”.

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