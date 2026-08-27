Gobierno luso reconoce como catástrofe natural dos incendios rurales para activar ayudas

El Ministerio portugués de Agricultura y Mar precisó en un comunicado que estos incendios ocurrieron entre el 2 y el 7 de julio y entre el 28 de julio y el 8 de agosto de este año.

Según datos provisionales del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) luso, el fuego en Vouzela consumió un área superior a las 12.500 hectáreas -el mayor en lo que va de año- y el de Valpaços superó las 11.500 hectáreas.

El ministerio señaló que esta decisión permite accionar las ayudas destinadas a recuperar las explotaciones agrícolas afectadas, como olivares y viñas.

"Durante el verano de 2026, Portugal registró incontables incendios rurales con un impacto significativo en la actividad agrícola. Entre los eventos más severos destacan los dos periodos ahora reconocidos que, por su magnitud y gravedad, imponen una respuesta más urgente", planteó la cartera.

Según el Ejecutivo, son elegibles los gastos efectuados tras los incendios "para la reparación de los daños sufridos (...), pudiendo incluir intervenciones específicas en castaños y olivares".

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La atribución del apoyo será para las explotaciones que registren daños superiores al 30 % del potencial productivo e inversiones de hasta 400.000 euros.

Los 10 millones de euros serán atribuidos en forma de subvención no reembolsable, con una cobertura del 100 % para los primeros 10.000 euros de gasto subvencionable.

Para el gasto superior a ese monto, cubrirá del 80 % al 50 %, dependiendo de si los beneficiarios disponen de seguro agrícola.