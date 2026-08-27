Guatemala ha entregado en agosto a El Salvador a seis pandilleros expulsados por México

El ciudadano salvadoreño, de 28 años e identificado solo como Víctor, alias “Escorpión”, es un supuesto miembro del Barrio 18 con rango de “sicario”, y es requerido en El Salvador bajo el cargo de agrupaciones ilícitas, según informó la Policía guatemalteca.

Sin precisar una fecha, la Policía informó que el supuesto pandillero fue localizado en México en condición migratoria irregular y fue dado en custodia de las autoridades guatemaltecas, que este jueves lo entregaron a la justicia de El Salvador, donde tiene orden de captura.

El caso de alias "Escorpión” se suma a otros cinco supuesto pandilleros salvadoreños, entregados a su país el pasado 9 de agosto, que también llegaron a Guatemala expulsados por México, donde fueron detenidos por estar de manera irregular en ese país, según la Policía guatemalteca.

La detención y posterior expulsión de los pandilleros refleja la cooperación entre Guatemala, México y El Salvador en el combate contra la delincuencia organizada y crimen transnacional, así como el fortalecimiento de la seguridad en la región, aseguró el cuerpo de seguridad.

Durante el primer semestre de 2026 fueron detenidos en el territorio guatemalteco al menos 55 ciudadanos salvadoreños sindicados como supuestos miembros de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, de los cuales 29 fueron entregados a la Justicia salvadoreña y el resto permanece en prisión en las cárceles de Guatemala.

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Según los registros oficiales, durante 2025 las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron a 93 pandilleros de El Salvador, de los cuales 46 fueron entregados a las autoridades de ese país y los otros quedaron en prisión en Guatemala.