Guterres rechaza “la negación del genocidio de Srebrenica” tras la muerte de Mladic

Así lo expuso un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en el que también “se solidarizó con las víctimas, los supervivientes y los familiares” que sufrieron los crímenes de Mladic.

“Condeno enérgicamente cualquier negación del genocidio de Srebrenica como hecho histórico, así como cualquier acción que glorifique a quienes fueron condenados por tribunales internacionales por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”, aseveró el secretario general.

Mladic, condenado por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), falleció este jueves a los 83 años en la prisión de La Haya.

“El señor Mladic cumplía una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes o costumbres de la guerra por el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia en 2017”, recordó el mensaje.

La condena y la sentencia, anotó Guterres, fueron ratificadas el 8 de junio de 2021.

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“Estas conclusiones judiciales son firmes, y los hechos que establecen de manera concluyente forman parte del registro histórico”, añadió.

En este sentido, el secretario pidió a “todos aquellos que ocupan posiciones de poder” que se abstengan de “negar la gravedad de los crímenes ya juzgados”.

Ni el Gobierno de la República Srpska ni el de Serbia reconocen las sentencias del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) que califican de genocidio la masacre de Srebrenica.

A su juicio, la rendición de cuentas “sigue siendo un paso esencial para lograr una paz duradera”

“Naciones Unidas sigue plenamente comprometida a apoyar los esfuerzos hacia el logro de la rendición de cuentas y la justicia para todos”, concluyó.