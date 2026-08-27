Honduras y la ONU revisan avances y desafíos contra las desapariciones forzadas

Durante el encuentro se hizo seguimiento a las recomendaciones formuladas por el CED y al trabajo realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en materia de desapariciones y desapariciones forzadas, según un comunicado del organismo hondureño.

Izaguirre y Villa también analizaron la necesidad de colocar a las víctimas y a sus familias en el centro de la respuesta estatal, así como de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

El encuentro se llevó a cabo un día antes de la participación de Villa en el foro 'Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos', auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Conadeh señaló que Honduras aún enfrenta "múltiples desafíos" para prevenir y sancionar esta violación de los derechos humanos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido sentencias que establecen la responsabilidad internacional del Estado hondureño por no prevenir, investigar, sancionar y reparar casos de desaparición forzada.

El organismo consideró que el Estado de Honduras todavía tiene "la oportunidad de superar" esos retos mediante la adopción de medidas recomendadas por el Conadeh y por organismos y expertos internacionales de derechos humanos.

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Según el informe 'Los hechos hablan por sí mismos', publicado en 1993 por el Conadeh, más de 180 personas desaparecieron de manera forzada en Honduras durante la década de los años ochenta del siglo pasado.

Izaguirre advirtió que las desapariciones en Honduras no son un fenómeno exclusivo del pasado y requieren una "atención inmediata" de las autoridades, al tiempo que señaló que actualmente pueden estar vinculadas a la trata de personas, la explotación sexual y los flujos migratorios.

Según el Conadeh, la aprobación de una Ley para la Protección y Búsqueda de Personas Desaparecidas permitiría "articular a las instituciones estatales, establecer roles claros", crear un registro único y mecanismos de búsqueda, y brindar atención integral a las víctimas sin revictimizarlas.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una visita oficial a Honduras en 2023 para evaluar los avances en materia de verdad, justicia, reparación y memoria, así como los desafíos para prevenir nuevas desapariciones.